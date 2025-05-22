Ролан Гаррос-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном грунтовом турнире сезона

В Париже стартует второй в сезоне турнир Grand Slam
Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €56,352,000
• Ролан Гаррос или Открытый чемпионат Франции был основан в 1891 году. В этом сезоне состоится 125-й розыгрыш соревнований. С 1925 года соревнования считаются главным грунтовым турниром и получили статус Grand Slam (в этом году пройдет 95-й розыгрыш “мэйджора”). Матчи играются на открытых грунтовых кортах комплекса Stade Roland Garros.
• В основной сетке соревнований играют по 128 теннисистов и теннисисток в одиночном разряде и по 64 команды в парном. Игры основной сетки стартуют в воскресенье 25 мая. Финальный поединок в одиночном разряде у женщин и в парном у мужчин состоятся в субботу 7 июня, а мужской финал, а также женский в парном разряде – в воскресенье – 8 июня. Решающий поединок турнира в миксте пройдет в четверг 5 июня.
• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros.
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Мужской турнир: пятисетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.
Женский турнир: трехсетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.
Парный турнир: трехсетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.
1. Янник Синнер (Италия) – Артур Риндеркнех (Франция)
2. Карлос Алькарас (Испания) – Кэй Нисикори (Япония)
3. Александр Зверев (Германия) – Лёрнер Тьен (США)
4. Тэйлор Фритц (США) – Даниэль Альтмайер (Германия)
5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – Маттиа Беллуччи (Италия)
6. Новак Джокович (Сербия) – Маккензи Макдональд (США)
7. Каспер Рууд (Норвегия) – “квалифаер” / “лаки лузер”
8. Лоренцо Музетти (Италия) – “квалифаер” / “лаки лузер”
9. Алекс де Минор (Австралия) – Ласло Джере (Сербия)
10. Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста Агут (Испания)
11. Даниил Медведев (-) – Кэмерон Норри (Великобритания)
12. Томми Пол (США) – “квалифаер” / “лаки лузер”
13. Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Италия)
14. Артур Фис (Франция) – Николас Ярри (Чили)
15. Фрэнсис Тиафо (США) – Роман Сафиуллин (-)
16. Григор Димитров (Болгария) – “квалифаер” / “лаки лузер”
1. Арина Соболенко (-) – Камилла Рахимова (-)
2. Коко Гауфф (США) – Оливия Гадецки (Австралия)
3. Джессика Пегула (США) – Анка Тодони (Румыния)
4. Жасмин Паолини (Италия) – Юань Юэ (Китай)
5. Ига Швёнтек (Польша) – Ребекка Шрамкова (Словакия)
6. Мирра Андреева (-) – Кристина Букша (Испания)
7. Мэдисон Кис (США) – “квалифаер”
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Анастасия Павлюченкова (-)
9. Эмма Наварро (США) – Джессика Боусас Манейро (Испания)
10. Паула Бадоса (Испания) – Наоми Осака (Япония)
11. Диана Шнайдер (-) – “квалифаер”
12. Елена Рыбакина (Казахастан) – Белинда Бенчич (Швейцария)
13. Элина Свитолина (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция)
14. Каролина Мухова (Чехия) – Алиша Паркс (США)
15. Барбора Крейчикова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия)
16. Аманда Анисимова (США) – “квалифаер”
Кто сыграет из предыдущих чемпионов?
Действующим чемпионом соревнований Карлос Алькарас, который будет защищать свой титул в этом году. Помимо него из чемпионов прошлых лет сыграют: Стэн Вавринка (2015) и Новак Джокович (2016, 2021, 2023).
В прошлом году титул в Париже выиграла Ига Швёнтек, для которой это был уже четвертый титул на этом турнире (2020, 2022, 2023, 2024). Помимо польской теннисистки из чемпионок прошлых лет на Ролан Гаррос сыграют: Барбора Крейчикова (2021) и Елена Остапенко (2017).
Элина Свитолина
Марта Костюк
Даяна Ястремская
Ангелина Калинина
Людмила Киченок (парный разряд)
Надежда Киченок (парный разряд)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / €78,000
R2: 50 очков / €117,000
R3: 100 очков / €168,000
R4: 200 очков / €265,000
QF: 400 очков / €440,000
SF: 800 очков / €690,000
FR: 1300 очков / €1,275,000
W: 2000 очков / €2,550,000
Больше всего титулов: Рафаэль Надаль (14)
Самый возрастной чемпион: Новак Джокович – 36 лет и 20 дней (2023)
Самый молодой чемпион: Майкл Чанг – 17 лет и 3 месяца (1989)
Самый низкорейтинговый чемпион: №66 – Густаво Куэртен (1997)
Больше всего выигранных матчей: Рафаэль Надаль (112)
Больше всего титулов: Крис Эверт (7)
Самая возрастная чемпионка: Серена Уильямс – 33 года (2015)
Самая молодая чемпионка: Моника Селеш – 16 лет (1990)
Самая низкорейтинговая чемпионка: №54 – Ига Швёнтек (2020)