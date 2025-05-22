ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по хоккею состоялись первые два четвертьфинальных матча.

В первой встрече дня сборная США, проигрывая по ходу поединка, сумела обыграть Финляндию со счетом 5:2. Дубль оформил форвард Конор Гарланд, по два очка у Веренски и Кули.

У Финляндии снова хороший матч провел Теравайнен, но его двух ассистов для успеха не хватило.

А вот во втором четвертьфинале борьбы не получилось. Действующий вице-чемпион Швейцария обыграл Австрию, которая сенсационно вышла в плей-офф, со счетом 6:0 и пробился в полуфинал.

Вечером состоятся четвертьфиналы Канада – Дания и Швеция – Чехия.

Чемпионат мира по хоккею

Четвертьфиналы

США – Финляндия 5:2

Шайбы: 04:50 Гарланд (Кули, Веренски) – 1:0, 12:58 Толванен (Ламмикко, Теравайнен) – 1:1, 27:46 Пиюстола (Теравайнен, Лехтонен) – 1:2, 34:54 Буим (Беньерс, Веренски) – 2:2, 36:04 Гарланд (Томпсон, Кули) – 3:2, 45:52 Пинто (Смит, Готье) – 4:2, 57:45 Келлер – 5:2

Вратари: Свейман – Сарос

Швейцария – Австрия 6:0

Шайбы: 06:08 Бертчи (Глаусер, Дженони)- 1:0, 11:03 Майер (Фиала, Мой) – 2:0, 14:17 Йегер (Нидеррайтер, Кнак) – 3:0, 23:32 Фиала (Нидеррайтер) – 4:0, 24:36 Шмид (Мой) – 5:0, 51:49 Кнак (Марти) – 6:0

Вратари: Дженони – Киккерт

sport.ua