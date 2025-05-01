Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО, IBF).

После официального объявления поединка украинский боксер встретился с журналистами и ответил на вопросы о предстоящем противостоянии. В ходе разговора он признался, что спорт занимает важное место в его жизни:

«Я не пью, не курю и не хожу по ночным клубам. Поэтому, если бы я не ходил на тренировки, то, вероятно, просто ломал вещи в доме и еще больше раздражал жену. Например, Роналдо был великим игроком – не Криштиану, а старый бразильский футболист, – но когда он ушел на пенсию… Вы видели, каким он стал большим?

Он был таким быстрым, сильным в дриблинге и худым, но когда перестал заниматься футболом и спортом, то стал очень большим мужчиной. Он перестал тренироваться и потерял свою форму. Я не хочу быть таким, как он… Хочу жить долго и создавать украинские боксерские школы и команды», – признался Усик.

Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры

sport.ua