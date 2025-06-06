Queensberry Promotions. Фабио Уордли – Джастис Хуни

7 июня на стадионе «Portman Road Football Ground» в Ипсвиче (Англия) состоится вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за временный титул WBA в супертяжелом весе – на ринге встретятся британец Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) и австралиец Джастис Хуни (12–0, 7 КО).

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Трансляция шоу в Ипсвиче начнется в 18:30 по киевскому времени. Уорди и Хуни выйдут на ринг ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Фабио Уордли – Джастис Хуни. Бой за титул в хевивейте. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса от компании Queensberry Promotions:

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