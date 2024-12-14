Примера. Эспаньол – Осасуна 0:0. Севилья – Сельта 1:0. Эспаньол и Осасуна голов не забивали, минимальная победа Севильи.

Еще два матча прошли в испанской Ла Лиге.

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В первом матче игрового дня испанской Ла Лиги "Эспаньол" на своем поле разошелся миром с "Осасуной". Команды продолжили ничейную традицию на поле Эспаньола, ведь это 4 ничья в 5 последних матчах команд в Барселоне. В этот раз матч закончился со счетом 0:0. Команды создали минимум голевых моментов, поэтому результат закономерен. После этого матча "Осасуна" имеет 25 очков и занимает 6 место в турнирной таблице, а у "Эспаньолы" 14 баллов и место в зоне вылета.

Эспаньол – Осасуна 0:0

Эспаньол: Гарсия – Техеро, Кумбулла, Кабрера, Оливан – Хунке (Шеддира, 60), Лосано, Крал, Ромеро (Смит, 86) – Кардона (Милья, 74), Пуадо.

Осасуна: Эррера – Аресо (Видаль, 83), Катена, Бойомо, Бретонес (Барха, 86) – Ибаньес (Пенья, 67), Торро, Орос (Хуан Крус, 86) – Гарсия, Будимир, Рауль (Муньос Камерос, 67) .

Предупреждения: Лосано, 31, Техеро, 58, Кумбулла, 65 – Катена, 36.

"Севилья" на своем поле минимально обыграла "Сельту" со счетом 1:0.Победный гол забил Мануэль Буэно по передаче Сауля Ньигеса. Севилья с 22 очками поднялась на 10 позицию и обошла "Сельту", которая теперь 12.

Севилья — Сельта 1:0

Гол: Буэно, 65.

Севилья: Фернандес – Монтьель, Баде, Гудель (Тейшейра, 90), Салас – Буэно Себастьян (Самби Локонга, 69), Агуме, Ньигес – Навас, Ихеаначо (Паскуаль, 46), Лукебакио.

Сельта: Гуайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Мингеса, Белтран (Сотело, 73), Мориба, Альварес (Бамба, 66) – Аспас, Сведберг (Ристич, 66) – Дуран (Иглесиас, 73).

Предупреждения: Агуме, 45, Монтьель, 83, Фернандес, 90+3, Баде, 90+3, Маркан, 90+4, Бенавидес, 90+5, Паскуаль, 90+6, — Дуран, 48, Старфельт, 89 Алонсо, 90+3.

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