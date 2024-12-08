Эммануэль Наваррете – Оскар Вальдес

В ночь c 7 на 8 декабря в Финиксе (США) состоится вечер бокса, где зрители увидят два титульных поединка.

Главным событием станет поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 58,9 кг) между мексиканцами Эмануэлем Наваррете (38–2–1, 31 КО) и Оскаром Вальдесом (32–2, 24 КО).

Со-главный бой шоу – битва за титул WBO в полулёгком весе (до 57,1 кг) между Рафаэлем Эспиносой (23–0, 19 КО, Мексика) и Робейси Рамиресом (14–2, 9 КО, Куба).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.

Основной кард начнется в 03:30, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.

Эмануэль Наваррете – Оскар Вальдес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард вечера бокса

Эмануэль Наваррете (38–2–1, 31 KO) – Оскар Вальдес (32–2, 24 KO)

Рафаэль Эспиноса (23–0, 19 KO) – Робейси Рамирес (14–2, 9 KO)

Линдольфо Дельгадо (21–0, 15 KO) – Джексон Маринес (22–3, 10 KO)

Джованни Сантийян (32–1, 17 KO) – Фредрик Лоусон (30–5, 22 KO)

Ричард Торрез (11–0, 10 KO) – Исаак Муньос Гутьеррес (18–1–1, 15 КО)

Демлер Замора (14–0, 9 КО) – Роман Рубен Рейносо (22–5–2, 10 КО)

Альберт Гонсалес (11–0, 7 КО) – Херардо Антонио Перес (12–6–1, 3 КО)

Арт Баррера, мл. (6–0, 4 КО) – Хуан Карлос Кампос (4–1, 3 КО)

Стивен Наварро (4–0, 3 КО) – Габриэль Бернарди Крус (7–1, 3 КО)

Сесар Моралес (дебют) – Кевин Москера (2–0, 1 КО)

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