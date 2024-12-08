Серия А. Рома – Лечче 4:1. Значит, без Довбика лучше?

Первая победа в третьей каденции Клаудио Раньери

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Серия А. 15-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" – "Лечче" 4:1

Голы: Салемакерс 13, Манчини 59, Писилли 66, М. Коне 86 – Крстович 40 (пен.)

"Рома": Свилар, Челик (Абдулхамид 23), Манчини, Хуммельс (Эрмосо 81), Ндика, Анхелиньо, Салемакерс (Писилли 56), Паредес, М. Коне, Эль-Шаарави (Залевски 81), Дибала

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Гашпар, Жан (Пьеротти 65), Рамадани (Каба 46), Кулибали (Бериша 65), Рафия (Уден 46), Доргу, Крстович, Ребич (Моренте 46)

Предупреждения: Салемакерс 12, М. Коне 87 – Крстович 69, Каба 72, Уден 78

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Выходит, "Роме" лучше без Артема Довбика? В последние недели в свете статичной игры украинца далеко от ворот соперника закрадывались такие мысли. Сегодня он заболел и не попал в заявку, и без него команда добыла первую победу в третьей каденции Клаудио Раньери. В ее четвертом матче. Первую победу в любом турнире с 31-го октября, когда, в матче против "Торино", Довбик также не играл.

Делать поспешные выводы и впадать в эйфорию не стоит. Ведь играли сегодня дома. Против "Лечче", который на 16-ом месте и в двух очках над зоной вылета. Но ведь и "Рома" начинала тур в двух очках над этой зоной, после шести поражений в семи матчах лиги, четырех поражений в ней подряд – антирекордов клуба 16-19 последних лет. Потому такой прорыв важен и вовсе не сам собой разумеющийся.

Что касается Артема, то предыдущую разгромную победу приносил он. Но то было еще в сентябре, а в последнее время украинский форвард в такой форме, что без него логично видеть "Рому" более живой, более динамичной. Да и просто время пришло. Она упала слишком низко, и Раньери заявлял, что настоящий сезон начинается сейчас, что декабрь покажет, из чего его команда сделана и чего стоит.

Римляне и вправду выглядели гораздо более динамичными. Играли большей частью через центр, с прорывами полузащитников в штрафную соперника большими силами. Ранее такого не хватало. Устраивали больше комбинаций, осмысленных атак, а не банальных забросов вперед на Довбика с расчетом, что поборется, пободается и сбросит. Сегодня команде пришлось думать. И получилось неплохо.

Правда, не хватало точности. Дибала, "фальшивая девятка", уже в дебюте пытался исполнить роль Довбика. Пробив головой. Получился странный удар по странной траектории. Фальконе вначале запутался и лишь в последний момент перевел мяч в стойку. Но вскоре Эль-Шаарави отдал вперед по левой стороне, и Салемакерс в падении в борьбе защитником слабо, но точно покатил в дальний угол.

Фальконе запутался еще один раз. При угловом. Там его выручил Крстович, выбив с линии ворот. На фоне острого недостатка моментов "Ромы" с игры Крстович сумел отличиться еще раз. Абдулхамид просто снес в своей штрафной Кулибали. Пенальти вышел четким. А в начале второго тайма Фальконе уже не путался, выиграв выход один-на-один у Салемакерса.

Удар Дибалы был очень близок, удар Писилли Фальконе отбил ногой, но заслуженный гол "Рома" нашла. Манчини головой в падении замкнул угловой Эль-Шаарави. Вскоре еще и контратака сработала. Абдулхамид справа выложил назад в штрафную Писилли. А в концовке еще одна потеря гостей отдала мяч Писилли, тот отдал Коне, а Ману забил на входе в штрафную.

Бериша мог сделать счет 2:4, но попал в стойку.

"Лечче" сменил тренера тогда же, когда и "Рома", и в своих двух первых матчах лиги Марко Джампаоло набрал на четыре очка больше, чем Раньери – в своих (4:0). В том числе сыграв на равных с "Ювентусом" и даже переигрывая его во втором тайме. Тогда завершилось 1:1. Однако сегодня соотношение сил на поле было ясным. Возможно, именно сегодня состоялся прорыв "Ромы".

В турнирной таблице она десятая, и туда лучше не смотреть. Смотреть нужно на игру. И думать, следует ли продолжать с такой схемой даже после возвращения Довбика. Логично ответить, что да.

"Лечче" же проигрывает с разницей более одного мяча впервые в семи последних матчах лиги, остается на 16-ом месте и, возможно, побаивается, что эффект Джампаоло прошел слишком быстро.

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