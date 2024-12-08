Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
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7 декабря
«Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Мичков — 10 (бол., Кутюрье, Андре), 7:24 — 0:1. Мичков — 11 (Санхейм), 18:24 — 0:2. Фредерик — 4 (бол., Лорей, Гики), 25:26 — 1:2. Йорк — 3 (Санхейм, Конекны), 35:29 — 1:3. Фредерик — 5 (Койл, Кастелич), 45:18 — 2:3. Маршан — 11 (Бразо), 54:38 — 3:3. Заха — 7 (Пастрняк), 62:49 — 4:3.
Вратари: Суэймен — Колосов.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 31 (9+9+12+1) — 26 (7+12+6+1).
Наши: Задоров (21.44/2/+1) — Замула (13.51/2/-1), Мичков (14.25/2/+1).
7 декабря. Бостон. TD Garden.
«Баффало» — «Юта» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Козак — 1 (Маленстин, Джилберт), 10:14 — 1:0. Кессельринг — 4 (Хэйтон), 23:18 — 1:1. Сергачев — 7 (Керфут, Карконе), 23:42 — 1:2. Шмальц — 4 (Кессельринг, Келлер), 39:08 — 1:3. Макбэйн — 9 (Кули, Гюнтер), 42:11 — 1:4. Стенлунд — 2 (Мяяття, Керфут), 52:07 — 1:5. Кулих — 3 (Зукер, Пауэр), 57:40 — 2:5.
Вратари: Луукконен — Веймелка.
Штраф: 5 — 11.
Броски: 25 (7+5+13) — 28 (10+13+5).
Наши: — – Сергачев (22.59/3/+2).
7 декабря. Баффало. KeyBank Center.
8 декабря
«Чикаго» — «Виннипег» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Голы: Власик — 2 (бол., Терявяйнен, Бедард), 9:01 — 1:0. Виларди — 11 (Стэнли, Коннор), 13:31 — 1:1. Мартинес — 1 (Михеев, Дикинсон), 19:47 — 2:1. Нидеррайтер — 10 (Эпплтон, Флери), 33:10 — 2:2. Шайфли — 14 (Коннор), 50:18 — 2:3. Эпплтон — 5 (п.в.), 58:19 — 2:4.
Вратари: Мразек (Содерблум, 10:46, 57:54 — 58:19, 58:37) — Хеллибак.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 14 (8+3+3) — 29 (8+9+12).
Наши: Михеев (13.20/0/-1) — Наместников (15.30/0/+1).
8 декабря. Чикаго. United Center.
«Айлендерс» — «Каролина» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Голы: Свечников — 10 (бол., Ахо, Гостисбеер), 15:43 — 0:1. Пажо — 6 (Добсон, Цыплаков), 26:05 — 1:1. Свечников — 11 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 29:23 — 1:2. Вальстрем — 2, 30:06 — 2:2. Цыплаков — 5 (Пажо, Хорват), 36:16 — 3:2. Хорват — 6 (Пажо), 38:55 — 4:2. Котканиеми — 4 (Гостисбеер, Нечас), 59:11 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Кочетков (56:35).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (11+12+2) — 31 (10+2+19).
Наши: Романов (25.06/0/0), Цыплаков (16.21/1/+3) — Орлов (20.13/5/0), Свечников (17.39/7/+1).
8 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Флорида» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Ткачак — 9 (Беннетт), 0:23 — 1:0. Ткачак — 10 (Носек), 30:05 — 2:0. Барков — 8 (бол., Райнхарт, Верхэге), 33:17 — 3:0. Тоффоли — 11 (бол., Гранлунд, Уолман), 58:35 — 3:1.
Вратари: Бобровский — Блэквуд (57:36 — 58:35, 58:44).
Штраф: 21 — 15.
Броски: 52 (13+19+20) — 29 (6+9+14).
Наши: Куликов (18.23/0/+1) — Костин (15.26/0/0).
8 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena.
«Оттава» — «Нэшвилл» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Бернард-Доккер — 1 (Штюцле, Годетт), 25:07 — 1:0. Жиру — 7 (Штюцле), 36:52 — 2:0. Казинс — 3 (Амадио), 52:37 — 3:0. Свечков — 2 (Янковски, Л`Еро), 58:03 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Сарос (58:14).
Штраф: 7 — 11.
Броски: 30 (11+11+8) — 38 (8+12+18).
Наши: — – Свечков (14.16/2/0).
8 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Голы: Ньюхук — 6 (Кофилд, Хатсон), 11:09 — 1:0. Кофилд — 17 (Сузуки), 16:00 — 2:0. Дюбуа — 4 (Карлсон, Рэддиш), 20:33 — 2:1. Уилсон — 10 (Протас, Рой), 47:10 — 2:2. Уилсон — 11 (Дюбуа, Протас), 51:48 — 2:3. Строум — 9 (бол., Чикран, Макмайкл), 53:49 — 2:4.
Вратари: Монтембо (57:33) — Томпсон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (10+5+9) — 35 (9+8+18).
Наши: — – Мирошниченко (9.12/3/-1).
8 декабря. Монреаль. Centre Bell.
«Детройт» — «Колорадо» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Ничушкин — 6 (Жирар, Миттельштадт), 10:48 — 0:1. Макар — 9 (бол., Маккиннон, Рантанен), 22:44 — 0:2. Раймонд — 10 (Ларкин), 38:13 — 1:2.
Вратари: Хуссо (57:24) — Георгиев.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (10+11+9) — 25 (8+6+11).
Наши: Тарасенко (14.57/1/-1) — Коваленко (6.58/0/0), Ничушкин (17.53/5/+1).
8 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
«Питтсбург» — «Торонто» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Голы: Ракелль — 11 (бол., Грызлик, Хэйс), 4:39 — 1:0. Марнер — 10 (Экман-Ларссон, Мэттьюс), 6:35 — 1:1. Раст — 9 (Кросби, Ракелль), 14:15 — 2:1. В. Нюландер — 17 (бол., Марнер, Мэттьюс), 22:32 — 2:2. Бантинг — 6 (бол., Раст, Карлссон), 45:34 — 3:2. Лизотт — 6 (мен., п.в.), 59:20 — 4:2. Летанг — 5 (мен., п.в., Петтерссон), 59:34 — 5:2.
Вратари: Джерри — Уолл (58:36 — 59:20, 59:24 — 59:34).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (6+10+13) — 27 (8+9+10).
Наши: Малкин (17.26/0/0) — -.
8 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.
04.00. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»
06.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
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