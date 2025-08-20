Вратаря сборной Украины прилично нагрузил клуб из Чехии

IIHF. Богдан Дьяченко в игре

Новичок польского чемпионата «Полония» из Бытома провела свой пятый спарринг в межсезонье и проиграла на выезде чешскому «Фридек-Мистек» (Д1) со счетом 2:4.

В составе «Полонии» весь матч от звонка до звонка провел вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко. Хозяева льда прилично нагрузили бросками экс-голкипера «Сокола», а четвертую чехи забросили за 70 секунд до конца третьего периода.

Другой хоккеист из Украины нападающий Павел Падакин до сих пор не прибыл в распоряжение «Полонии» из Северной Америки.

Напомним, что в польском клубе должен был начинать сезон еще один украинский сборник, однако с ним пришлось расторгнуть контракт.

sport.ua