Сабо: Смотрю на некоторых футболистов и думаю: как же вы в Динамо попали?

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о нынешней игре киевлян в еврокубках.

– Йожеф Йожефович, какие ваши ожидания от матча "Маккаби" Т.А. – "Динамо"?

– Так как сегодня "Динамо" выступает в еврокубках, ничего хорошего я не жду. Конечно, я болею за "Динамо", но, к сожалению, киевляне сегодня не показывают ту игру, которую от них ждут болельщики. От "Динамо" сегодня осталась только вывеска.

– Раньше наши клубы проходили киприотов и израильтян на одной ноге, а теперь "Динамо" вылетело без шансов от "Пафоса". Это будет считаться провалом, если мы не сможем пройти и "Маккаби", или просто наш уровень на сегодняшний день?

– Провал уже произошел, когда мы проиграли "Пафосу". Этого никто не ожидал. Одно дело, если проиграть случайно, но "Динамо" вылетело без шансов. Могли и больше пропустить. Мне даже страшно смотреть, как играют сегодняшние футболисты киевлян. Сплошной брак, нет скорости! Это не футбол.

– Кто виноват в этом? Это такой слабый уровень футболистов или просчет тренерского штаба при подготовке к сезону?

– Во-первых – это слабый уровень футболистов. Да, возможно, у Шовковского нет того тренерского опыта, чтобы правильно готовить команду, но у него и нет игроков высокого уровня. Все футболисты киевлян – это не уровень "Динамо". У команды совсем нет движения. Смотрю на некоторых футболистов и думаю: как же вы в "Динамо" попали?

