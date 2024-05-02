Боруссия — ПСЖ 1:0: обзор полуфинала Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия минимально обыграла Пари Сен-Жермен в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Лига чемпионов 1/2 финала, первый матч 01 мая

Боруссия Дортмунд — ПСЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 36 Фуллькруг

</Боруссия: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Риерсон (87 Вольф), Джан, Забитцер, Санчо, Брандт (87 Нмеча), Адееми (83 Ройс), Фюллькруг (90+1 Мукоко)

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ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес (42 Бералдо), Маркиньос, Хакими, Витинья, Руис, Заир-Эмери, Баркола (65 Круг Муани), Дембеле, Мбаппе.

Предупреждение : 19 Матсен, 73 Шлоттербек — 53 Руис

Ответный матч пройдет 7 мая в Париже.

Напомним, в другой паре мадридский Реал расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

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