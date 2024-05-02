Мадрид. Киченок и Остапенко проиграли первым сеяным в четвертьфинале

Украинско-латвийская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Мадриде

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — Се Шувэй/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия, 1) 7:6(0), 2:6, 7-10

Киченок и Остапенко не смогли взять реванш у Се Шувэй и Мертенс за поражение в январе в решающем матче на Australian Open.

Сегодня теннисистки на решающем тай-брейке упустили преимущество, ведя со счётом 5-2. Людмила и Елена боролись за второй полуфинал на турнире в Мадриде. Они играли на этой стадии два года назад.

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