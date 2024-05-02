Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая

Большой день для Дортмунда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

"Боруссия" минимально одолела "ПСЖ" в первом полуфинале ЛЧ

Вопреки прогнозам букмекеров "Боруссия" дома одолела "ПСЖ" — 1:0. Единственный гол Никлас Фюллькруг забил еще в первом тайме. Во второй половине Париж создал много своих моментов, но пробивал исключительно плохо. Возможно, лучше получится дома, на "Парк де Пренс"? Ответная игра уже через неделю.

"Шахтер" разбил "Черноморец" и сохранил лидерство в УПЛ

Героем встречи стал бразилец Марлон, который до вчерашнего дня не забивал в чемпионате, а тут разразился сразу хет-триком. Еще один гол провел Марьян Швед. "Моряки" пытались навязывать борьбу в первом тайме, но на второй их не хватило.

"Динамо" разгромило "Верес" и поддержало темп "Шахтера"

Киевляне, в свою очередь, разбили "Верес" благодаря голам ветерана Ярмоленко и юниора Пономаренко. "Народный клуб" парковал "автобус", чтобы зацепиться хотя бы за ничью, но ошибки в защите даже так никуда не испарились. В таблице Киев все еще отстает от "Шахтера" на 4 очка.

Лунин близок к новому контракту с "Реалом"

Об этом пишет авторитетный The Athletic. По информации издания, новое соглашение будет рассчитано до 2028 года, и в нем "будет отображен прогресс украинца и его уровень игры в текущем сезоне". Если перевести на человеческий язык, то Андрею серьезно повысят зарплату. Поделом.

Тренера "Шахтера" сватают в голландский "Фейенорд"

Марино Пушич ранее работал в Роттердаме ассистентом, а тут Арне Слот идет в "Ливерпуль", и по информации De Telegraaf, в "Фейе" вспомнили о боснийце, чью репутацию также укрепила успешная работа с "Шахтером". Посмотрим, что будет дальше. Пушич провел в Нидерландах целых 30 лет — сперва играл, затем тренировал.

"Парма" вернулась в итальянскую Серию А

"Крестоносцы" выиграли Серию Б и вернулись в элиту, где не выступали с 2021 года. Даже сейчас в составе "Пармы" есть видные игроки, как Кристиан Ансальди и Вилан Сиприен. В прошлом этот клуб трижды выигрывал Кубок Италии, дважды — Кубок УЕФА и еще раз — Кубок кубков.

www.ua-football.com