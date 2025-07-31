Полесье – Санта Колома: прогноз матча Лиги конференций

В четверг, 31 июля, на стадионе “Estadi de la FAF” в Энкампи, Андорра состоится матч-ответ второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором “Полесье” сыграет против местной команды “Санта Колома”. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Где смотреть матч Санта Колома — Полесье

Поединок будет транслироваться в прямом эфире бесплатно на “Киевстар ТБ”. Для просмотра матча достаточно авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Реванш для “волков”

Перед первой встречей, которая прошла в словацком городе Пряшев, команда Руслана Ротаня считалась явным фаворитом. Однако на деле “волки” не смогли показать свой потенциал в матче против клуба, который еще месяц назад был почти неизвестен для большинства украинских болельщиков.

Начало игры было обнадеживающим для “Полесья” — счет открыл Гуцуляк, но к перерыву команда пропустила два гола. Во втором тайме житомирцы не смогли восстановить равновесие, поэтому в матче в Андорре им нужно одержать исключительно победу, чтобы пройти в следующий раунд. Также им важно реабилитироваться перед своими болельщиками.

Дальше будет еще сложнее

В случае выхода в третий раунд соперником “Полесья” станет победитель пары Пакш (Венгрия) — Марибор (Словения), что значительно усложнит шансы на успех в двухматчевом противостоянии. С учетом поражения в первом матче и важности выездного поединка, выход в следующий раунд Лиги конференций пока под большим вопросом.

Санта Колома: сюрприз для всех

“Санта Колома” уже сделала больше, чем от нее ожидали. Оказалось, что этот малоизвестный испанский клуб, хотя и не достигает уровня Сегунды, вполне конкурентоспособен на фоне третьей силы украинского футбола. Теперь “Полесье” необходимо выложиться на все 100%, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону.

Интересно, что первый матч между “Полесьем” и “Санта Коломой” посетили семьи погибших героев в рамках проекта “Трибуна героев”. Их баннеры были размещены на стадионе.

Судейская бригада из Северной Ирландии

Матч “Санта Колома” — “Полесье” будет обслуживать судейская бригада из Северной Ирландии во главе с Беном Макмастером. Его ассистентами будут Стивен Белл и Джон Догерти, а резервным арбитром назначен Шейн Эндрюс.

Прогноз букмекеров

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают украинский клуб. Коэффициент на победу “Полесья” — 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 4,20, а победа команды из Андорры — 4,85.

Что касается итогов двухматчевого противостояния, аналитики отдают незначительное преимущество “Санта Коломе” — коэффициент на ее выход в следующий раунд составляет 1,83, а на успех “Полесья” — 1,90.

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