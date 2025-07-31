Свитолина победила россиянку на старте WTA 1000

31 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина начала свои выступления на турнире WTA 1000, который проходит в канадском Монреале. Она стартовала со второго круга, где её соперницей была россиянка Камилла Рахимова. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Матч продлился полтора часа, и Свитолина уверенно победила свою соперницу в двух сетах, не позволив ей создать серьёзных проблем. Рахимова не смогла оказать должного сопротивления, и украинка без особых трудностей завершила поединок со счётом 7:5, 6:2.

Отметим, что Свитолина сделала четыре эйса при трёх двойных ошибках, в то время как у Рахимовой было пять двойных ошибок. Элина использовала 7 из 10 брейк-пойнтов и успешно отыграла 2 из 6 своих геймов на подаче соперницы.

Omnium National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Монреаль, Канада, хард

Призовой фонд: $5,152,599

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Камилла Рахимова (Россия) 7:5, 6:2

В следующем круге Элина Свитолина снова встретится с россиянкой. Её соперницей будет Анна Калинская, которая в своём матче обыграла Элизе Мертенс со счётом 2:1. Поединок между Свитолиной и Калинской состоится завтра, 1 августа.

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