31 июля состоялся матч Premier League Summer Series, в котором “Манчестер Юнайтед” на стадионе “Солджер Филд” в Чикаго встретился с “Борнмутом”.

Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу, разгромив соперника с результатом 4:1. Голы в ворота “вишен” забили Хойлунд (7′), Доргу (25′), Діалло (54′) и Вільямс (72′). Единственный гол у “Борнмута” был забит автоголом Матейса де Лигта на 88-й минуте. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Матч был полон динамичных моментов, и “Манчестер Юнайтед” продемонстрировал уверенную игру, на что “Борнмут” не смог ответить достойно, ограничившись лишь одним автоголом.

Украинский защитник Илья Забарный, который играл за “Борнмут”, провел на поле 76 минут, но результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голы: Хойлунд (7′), Доргу (25′), Діалло (54′), Вільямс (72′) – де Лігт (88, автогол)

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