Манчестер Юнайтед предложил Лейпцигу 85+ млн за Шешко

Манчестер Юнайтед официально заявил о своей заинтересованности в форварде Лейпцига Беньямине Шешко. По информации немецких СМИ и известного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб предложил 85 миллионов евро, а также бонусы за достижения футболиста. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На данный момент нет официальной реакции со стороны немецкого клуба, однако ранее стало известно, что Лейпциг также получил предложения от Ньюкасла, который рассматривает Шешко как возможную замену Александеру Исаку.

Манчестер Юнайтед сделал форварда Лейпцига своим трансферным приоритетом. 22-летний словенский бомбардир в минувшем сезоне продемонстрировал отличные результаты, забив 21 гол и отдав 6 результативных передач, что увеличивает его привлекательность на рынке трансферов.

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