Металлист готов продать топ-таланта Кирилла Дигтяря

Защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь привлек внимание зарубежных клубов. Как сообщает журналист Игорь Цыганик, футбольные команды внимательно следят за его прогрессом и, возможно, вскоре поступит официальное предложение. Материла подготовила редакция euro.com.ua.

17-летний Дигтярь универсален, он может сыграть как слева, так и в центре обороны. Ожидается, что несмотря на свой юный возраст, футболист войдёт в заявку сборной Украины U-20 на осенний чемпионат мира в Чили. Важно отметить, что в январе «Металлист» уже продал одного перспективного игрока – Геннадий Синчук перешел в клуб «Монреаль».

В прошлом сезоне Дигтярь провёл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Этот сезон может стать для него решающим, и, скорее всего, клуб получит предложение, которое не сможет оставить без внимания.

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