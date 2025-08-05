Шансы у Динамо и Пафоса равны - тренер об игре

5 августа киевское «Динамо» в польском Люблине проведёт важный матч квалификации Лиги чемпионов против кипрского клуба «Пафос». Несмотря на кажущееся преимущество украинского клуба, бывший тренер «Миная» и ФК «ЮКСА», а также опытный специалист Николай Цымбал, который работал с кипрским «Ипсонасом», считает, что шансы команд абсолютно равны. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Цымбал советует киевлянам не недооценивать соперника. Он отметил, что «Пафос» – это сбалансированная и хорошо организованная команда, в которой каждый игрок четко понимает свою роль. В отличие от «Динамо», защитники которого иногда не показывают стабильности, киприоты могут похвастаться уверенностью в своей защите. Цымбал подчеркнул, что у «Пафоса» нет ярко выраженных слабых мест.

Команда из Кипра играет в тактической схеме 4-4-2, стараясь контролировать инициативу и активно использовать фланги. Также, по словам Цымбала, одним из главных преимуществ «Пафоса» является опыт игроков, многие из которых успели поиграть в сильных чемпионатах. Тренер команды, испанец Хуан Карлос Карседо, имеет опыт работы в одном из лучших клубов Европы – он был ассистентом легендарного Унаи Эмери.

Кроме того, украинский специалист напомнил, что второй матч пройдет в Лимассоле, где влажный климат может создать дополнительные трудности для команды. Цымбал уверен, что шансы команд на победу равны, и «Динамо» должно подходить к игре с максимальной серьезностью и концентрацией.

Напомним, мы также писали про анонс и прогноз матча «Динамо» – «Пафос».