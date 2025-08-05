В Днепре создается очередной футбольный клуб «Дніпро 1918»

В городе Днепр был анонсирован новый футбольный клуб, который будет носить имя «Дніпро 1918». Как сообщает телеграм-канал «Дніпрянин», который ведет спортивный журналист Игорь Лысенко, клуб уже имеет название и стартовый бюджет, который составляет 3,5 миллиона долларов.

Интервью с владельцем клуба уже опубликовано, однако его фамилия пока остается неизвестной. Новый клуб не будет связан с предыдущими командами — «Днепром», который ранее принадлежал Игорю Коломойскому, или с «Днепром-1», который недавно приостановил свою деятельность. Интересно, что футбольный клуб с названием Днепр-1918 уже существовал с 2017 года, но не “взлетел”. Также по Сети ходят слухи, что все попытки создать клубы с названием “Днепр …” – это попытки уйти от финансовых обязательств. Но если эта попытка действительно “народная” инициатива, и функционеры не связаны с предыдущими клубами, то искренне пожелаем им удачи.

Также стоит отметить, что клуб сможет заявиться в официальные соревнования, например, во Вторую лигу, только после сезона в аматорском футболе, что делает его участие в профессиональных турнирах возможным лишь через некоторое время.

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