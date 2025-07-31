Ферстаппен подтвердил, что останется в Red Bull на сезон-2026

Перед стартом Гран-при Венгрии, пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен официально подтвердил, что останется в команде на сезон 2026 года, прекращая слухи и спекуляции. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион мира потерял опцию в контракте, позволяющую ему покинуть Red Bull по окончании текущего сезона. Однако, по словам самого Ферстаппена, такая возможность сохраняется на следующий год.

“Думаю, пришло время прекратить все эти слухи. Я остаюсь в Red Bull на новый сезон и никогда не говорил, что собираюсь уходить. Опцию о выходе из контракта? Я не буду это обсуждать”, — заявил Ферстаппен.

Он также добавил: “Наверное, через год снова начнутся эти разговоры и спекуляции.”

На данный момент в текущем сезоне Макс Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, продолжая борьбу за лидерство.

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