Дмитрий Сабиев перешел в клуб ЮКСА

21-летний центральный защитник Дмитрий Сабиев официально подписал контракт с клубом ЮКСА, выступающим в Первой лиге Украины. Футболист присоединился к команде на правах свободного агента, однако детали соглашения стороны не раскрывают. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Последним клубом Дмитрия Сабиева был “Металлист 1925”. В начале весны 2025 года защитник перешел в харьковский клуб, но ему не удалось закрепиться в основном составе. Вместо этого, Сабиев провел четыре матча за команду “Металлист 1925-2”.

Стоит отметить, что сезон 2024/25 Сабиев начал в клубе “Кремень”, где он успел сыграть 15 матчей, продемонстрировав стабильные выступления на поле.

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