"Кудривка" арендует Дениса Нагнойного у Металлиста 1925

Дебютант Украинской Премьер-Лиги, “Кудривка”, официально объявил о подписании контракта с 23-летним украинским полузащитником Денисом Нагнойным. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

“Кудривка” арендовала футболиста у харьковского “Металлиста 1925”. Соглашение будет действовать до конца сезона 2024/25. Финансовые условия сделки не раскрываются.

“Желаем Денису раскрыть весь свой потенциал в “Кудривке” 🙌🏻”, — говорится в заявлении клуба.

Денис имеет опыт игры в Украинской Премьер-Лиге. Он провел 27 матчей в составе “Зори”, забив 2 гола.

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