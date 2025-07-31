Гран-при Венгрии: интриги, расписание, прогнозы на Формулу-1

Сезон Формулы-1 продолжает свое европейское турне, и на очереди Гран-при Венгрии, который пройдет с 1 по 3 августа на автодроме Хунгароринг в Будапеште. Это последний этап перед четырехнедельным перерывом, и гонка обещает стать увлекательной. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

История Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии — один из самых исторических этапов Формулы-1. Трасса Хунгароринг была впервые включена в календарь чемпионата еще в 1986 году, а сама гонка проводится в Будапеште с перерывом всего в 50 лет, начиная с 1936 года. В 1986 году на стадионе собралось 200 тысяч зрителей, а гонка привлекла внимание даже за железным занавесом. С тех пор Хунгароринг не покидал календарь Формулы-1, становясь важным событием для всех фанатов автоспорта.

Гран-при Венгрии известен своей сложной трассой, которая состоит из 14 поворотов и двух зон DRS. С каждым годом трасса проходит небольшие обновления, а последний раз изменения были в 2020 году, когда была улучшена зона безопасности и асфальтированная поверхность.

Рекорды Гран-при Венгрии

Абсолютным рекордсменом по числу побед на Хунгароринге является Льюис Хэмилтон, который выигрывал здесь 8 раз. Однако с 2020 года Хэмилтон не побеждал на этом этапе, и теперь ему предстоит бороться за возвращение на высшую ступень пьедестала. На счету Михаэля Шумахера 4 победы, а Айртон Сенна добился 3 побед в Будапеште.

Макларен является самым успешным коллективом в Венгрии, одержав 12 побед на этом этапе. Для команды Макларен Гран-при Венгрии всегда был важной вехой в сезоне.

Технические особенности трассы и стратегии

Хунгароринг — это одна из самых техничных трасс в Формуле-1, известная своей узкой конфигурацией и высокой температурой в летние месяцы. Ожидается, что в 2024 году температура трассы может достигать 58,6 °C, как это было в предыдущем сезоне.

Для этой гонки производитель шин Pirelli снова выбрал один из самых мягких комплектов шин: C3 (жесткие), C4 (средние) и C5 (мягкие). Ожидается, что гонщики снова будут использовать две остановки, как это происходило в 2024 году, с комбинацией шин медиум-хард-медиум или двух жестких комплектов.

Прогнозы и фавориты

Гонка в Венгрии обещает стать решающим моментом перед летним перерывом. Ландо Норрис из Макларен будет стремиться выиграть, чтобы сократить отставание от Оскара Пиастри, который занимает более высокие позиции в чемпионате. Прогнозы говорят, что в случае победы Пиастри, разрыв между ними составит уже 23 очка.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер также являются претендентами на победу, но преимущество Макларен в этом сезоне слишком велико, и пилиоты команды могут доминировать в гонке.

Льюис Хэмилтон, несмотря на свою многолетнюю карьеру, не выигрывал в Венгрии с 2020 года, и вряд ли стоит ожидать его победы в этот раз.

Расписание Гран-при Венгрии

Пятница, 1 августа 14:30 – 15:30 — Первая практика 18:00 – 19:00 — Вторая практика

Суббота, 2 августа 13:30 – 14:30 — Третья практика 17:00 – 18:00 — Квалификация

Воскресенье, 3 августа 16:00 — Гонка



Где смотреть Гран-при Венгрии

Гонку и квалификацию Гран-при Венгрии можно будет смотреть в прямом эфире на OTT-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine +.

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