Колос – Кривбас: Прогноз и анонс матча УПЛ

Новый сезон Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) стартует матчем-открытием, в котором встретятся «Колос» и «Кривбас». Игра пройдет 1 августа на стадионе «Колос» в Ковалевке. Этот матч станет важным этапом для обеих команд, стремящихся начать сезон с победы. В данной статье euro.com.ua расскажет о ключевых моментах, прогнозах на матч, а также изменениях в составах команд.

Команда «Колос»: усиление состава и новые надежды

Прошлый сезон для «Колоса» был достаточно напряжённым, команда долго боролась за выживание в УПЛ. Однако с приходом нового тренера Руслана Костишина, который заменил Олександра Поздєєва, результаты начали улучшаться. Под руководством Костишина команда смогла одержать важную победу над «Шахтёром», что стало кульминацией сезона. В обороне команда выглядела довольно уверенно, пропустив всего 25 мячей. Однако в атаке была заметная проблема, которую решили с помощью новых приобретений. В команду пришли форвард Юрий Климчук и опытные игроки, такие как Ильин и Салабай, а также вернулся Каталин Кукош из «Зимбру».

Команда «Кривбас»: изменения в тренерском штабе и составе

«Кривбас» в прошлом сезоне проделал достойную работу, но в последний момент упустил шанс занять четвертое место, финишировав на пятом. После окончания сезона, тренер Юрий Вернидуб покинул команду, а вместо него был назначен Патрик ван Леувен, который имеет опыт работы в «Зоре», «Шахтере» и «Металлисте 1925». В состав команды пришли новые игроки, в том числе Гильерме Байя, Тьяго Боржес и Карлос Рохас. Также в «Кривбас» перешел Александр Кемкин из «Карпат». Состав команды претерпел значительные изменения, и будет интересно увидеть, как новички покажут себя в первой игре сезона.

Результаты на сборах: форма команд перед матчем

Обе команды провели несколько контрольных матчей на сборах. «Колос» одержал победу в игре с «Левым Берегом» и «Полтавой», но также потерпел поражение от «ЛНЗ». «Кривбас» в свою очередь сыграл вничью с болгарским ЦСКА и победил словенское «Браво», но проиграл «Динамо» Загреб. Эти результаты показывают, что обе команды находятся в процессе адаптации и стремятся набрать оптимальную форму перед стартом чемпионата.

История встреч между «Колосом» и «Кривбасом»

За время их встреч в УПЛ, «Колос» и «Кривбас» провели шесть матчей. В них «Кривбас» одержал три победы, «Колос» — две, а одна встреча завершилась вничью. В сумме разница мячей составляет 6:3 в пользу «Кривбаса». Это свидетельствует о том, что матч всегда был напряженным и непредсказуемым, и в этот раз мы тоже можем ожидать захватывающую борьбу.

Оринтовочные составы команд

Колос: Пахолюк — Понедельник, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Демченко, Гагнидзе — Ррапай, Ореховский, Велетень — Климчук

Кривбас: Кемкин — Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац — Илич, Задерака — Бандейра, Твердохлеб, Микитишин — Мендоза

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряженным и интересным. «Колос» будет стремиться доминировать в атаке с помощью новых игроков, в то время как «Кривбас» под руководством нового тренера постарается продемонстрировать свою силу и готовность бороться за высокие места. Мы прогнозируем захватывающую игру с непредсказуемым исходом, где каждая ошибка может сыграть решающую роль.

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