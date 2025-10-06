После окончания уик-энда в Сингапуре Льюис Хэмилтон опубликовал заявление в социальных сетях…

Льюис Хэмилтон: «Приятно вернуться домой после сложной недели. По дороге из Сингапура у меня было время подумать, и главная эмоция, которую я испытываю – благодарность. Поддержка и любовь, которые я почувствовал после потери Роско, стали для меня мощным напоминанием о том, что даже когда все кажется мрачным, в мире есть много хорошего. Просто нужно его увидеть.

Я смотрю на положительные моменты и на трассе. Заголовки в СМИ рассказывают только одну историю — ту, в которой у нас не все получается или дела идут не так, как хотелось бы. Но в последние несколько месяцев я сосредоточился на другой истории. На том, как эта команда реагирует на неудачи, как мы поднимаемся и продолжаем идти вперед.

Вчера был прекрасный пример. Мы выбрали правильную стратегию, но проблема с тормозами возникла как раз в тот момент, когда мы готовились атаковать. Теперь мы вернемся на базу, сделаем выводы, и будем готовиться к следующей гонке.

Я очень горжусь этой командой и хочу помочь ей добиться результатов, которых заслуживают она и тифози. Я вижу прогресс, которого мы достигаем, и тяжелую работу, которая вкладывается в каждую гонку, но это Ferrari. Одного прогресса недостаточно. Чтобы подняться на вершину, нужно идти дальше, становиться лучше. Вместе мы можем достичь очень многого, и если сможем развивать наши успехи и менять то, что нуждается в переменах, то добьёмся своего – я твердо в этом уверен».

Источник