Бокс

Александр Усик объяснил, почему важно бороться не только на фронте

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поддержал восстановление музея Романа Шухевича во Львове, разрушенного 1 января 2024 года в результате атаки дронов-камикадзе. Усик передал свои боксерские перчатки для благотворительного аукциона, кроме этого он сделал пожертвование в размере 100 000 грн.

«россия бьет не только по военным, но и по нашей истории и памяти. Поэтому мы должны бороться не только на фронте, но и в тылу — за каждый символ и каждую страницу нашей правды», — подчеркнул украинский боксер.

Ранее известный промоутер Александр Красюк рассказал, считает ли он возможным бой украинца Александра Усика против известного британского боксера Мозеса Итаумы.

sport.ua

