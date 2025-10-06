Четвертая ракетка мира не выступит на турнире WTA 1000 в Ухане

Аманда Анисимова отказалась от участия в соревнованиях в Китае



Ухань, Китай • 6-12 октября • хард • $3,654,693

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Американская теннисистка не сможет сыграть на турнире в Ухане из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.

Напомним, что вчера Анисимова выиграла титул WTA 1000 в Пекине, где ранее квалифицировалась на Итоговый турнир сезона, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде.

Место американки в сетке заняла ее соотечественница Ива Йович, проигравшая в финальном раунде квалификации и получившая статус “лаки лузера”. Во втором круге она сыграет против Джессики Боусас Манейро из Испании.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua