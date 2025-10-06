ОФИЦИАЛЬНО. Коннор Макдэвид подписал новый контракт с Эдмонтоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Макдэвид

Клуб НХЛ Эдмонтон Ойлерз объявил о новом контракте форварда Коннора Макдэвида.

Капитан Нефтяников, который мог стать свободным агентом летом 2026 года, подписал договор на два года и 25 миллионов.

Макдэвид считается лучшим хоккеистом нынешней НХЛ. 28-летний игрок набрал 1082 очка (361+721) в 712 матчах и еще 150 (44+106) очков в 98 матчах плей-офф.

Два последних сезона Эдмонтон выходил в финал Кубка Стэнли, но оба раза проиграл Флориде.

Макдэвид имел возможность подписать 8-летний контракт, который мог бы стать рекордным в истории НХЛ, но выбрал вариант с короткосрочным соглашением.

После двух поражений в финале игрок требовал от клуба усилить состав перед стартом сезона.

Уровень зарплат в НХЛ. У кого рекордный контракт и почему отстает от НБА

sport.ua