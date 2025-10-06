Игрок АПЛ Осман Фойо дисквалифицирован за ставки

Нападающий «Уимблдона» Осман Фойо был отстранен на пять месяцев за нарушение правил, связанных с участием в ставках на футбольные матчи. Футбольная ассоциация Англии (ФА) расследовала действия 21-летнего игрока, который с октября 2023 года по март 2025 года сделал 252 ставки. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Согласно правилам ФА, игрокам всех уровней строго запрещено участвовать в ставках на события, связанные с футболом. Как сообщает BBC, из назначенной дисквалификации четыре месяца будут условными, что позволяет Фойо пропустить только один месяц и вернуться на поле 2 ноября. Также ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Осман Фойо присоединился к «Уимблдону» в январе этого года, перейдя из «Ипсвич Таун», и уже успел сыграть в матчах Кубка Английской футбольной лиги.

Напомним, мы также писали обзор того, как прошел восьмой тур УПЛ.