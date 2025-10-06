Connect with us
Игрок АПЛ Осман Фойо дисквалифицирован за ставки
Футбол

Игрок Английской Лиги Осман Фойо получил дисквалификацию за ставки на футбол

Нападающий «Уимблдона» Осман Фойо получил пятимесячную дисквалификацию за участие в ставках на футбольные матчи, четыре месяца условно.

Нападающий «Уимблдона» Осман Фойо был отстранен на пять месяцев за нарушение правил, связанных с участием в ставках на футбольные матчи. Футбольная ассоциация Англии (ФА) расследовала действия 21-летнего игрока, который с октября 2023 года по март 2025 года сделал 252 ставки. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Согласно правилам ФА, игрокам всех уровней строго запрещено участвовать в ставках на события, связанные с футболом. Как сообщает BBC, из назначенной дисквалификации четыре месяца будут условными, что позволяет Фойо пропустить только один месяц и вернуться на поле 2 ноября. Также ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Осман Фойо присоединился к «Уимблдону» в январе этого года, перейдя из «Ипсвич Таун», и уже успел сыграть в матчах Кубка Английской футбольной лиги.

