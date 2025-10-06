Джордж Расселл повторил фото Хэмилтона после победы

Победитель Гран-при Сингапура Джордж Расселл отпраздновал свою яркую победу на трассе Марина-Бэй, воссоздав знаменитое фото Льюиса Хэмилтона, сделанное им в 2018 году. Расселл, который является пилотом «Мерседеса», решил повторить культовый снимок своего предшественника, который был запечатлен сразу после своей победы на этой же трассе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Сел на асфальт с кубком, сложил руки на коленях и улыбнулся в камеру — именно так Хэмилтон сделал это в 2018 году. Тогда Джордж Расселл был еще резервным пилотом «Мерседеса», выступал в Формуле-2 и только начинал свой путь в Формуле-1. Через несколько недель после гонки в Сингапуре Расселл стал чемпионом Формулы-2, а в 2019 году официально подписал контракт с «Williams» в качестве основного гонщика.

Сейчас же эта победа стала для него пятой в карьере в Формуле-1, после триумфов в Бразилии-2022, Австрии и США-2024 и Канаде-2025. Все победы Джордж одержал, выступая за заводскую команду «Мерседес», с которой он работает с 2022 года.

