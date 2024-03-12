Тото Вольфф о расследовании в адрес президента FIA

У президента FIA Мохаммеда бен Сулайема сложные отношения с Формулой 1. Началось всё с клёпки в носу Льюиса Хэмилтона, потом был запрет гонщикам высказываться по политическим вопросам, разрешение Andretti на участие в чемпионате, против чего возражали все команды, как и против его претензий в адрес Тото и Сьюзи Вольфф.

В начале марта уже в адрес Сулайема прозвучали серьёзные обвинения. Комитет FIA по этике получил сигнал, что после финиша прошлогодней гонки в Джидде президент звонил вице-президенту FIA по Ближнему Востоку и Северной Африке – этот пост занимает шейх Абдулла бин Иса Аль Халифа – и настаивал, чтобы 10-секундный штраф, выписанный Алонсо, был отменён. Что в итоге и произошло.

Второе обвинение связано с тем, что со слов источника комитета по этике, в прошлом году Сулайем дал указание чиновникам федерации найти любой способ, чтобы трасса в Лас-Вегасе, которая была столь значимой для владельцев Формулы 1, не прошла сертификацию на соответствие нормам безопасности.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф хотел бы максимальной прозрачности в этом деле…

Тото Вольфф: «Ситуация такова, что мы не всегда точно знаем, что происходит в нашем спорте. И негативная критика в адрес Формулы 1 связана с отсутствием прозрачности. Все мы должны это понять.

Мы живем в мире, который ждёт прозрачности и открытости. В некоторых случаях это легко разрешит ситуацию, если слухи окажутся неправдой. Мы, как спорт, должны стремиться к этому. Посмотрим, каким будет результат».

Источник