Любенович: Все правильно делали, но немного не хватило, чтобы забить

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Главный тренер Миная Желько Любенович считает, что его команда действовала правильно в игре 21 тура Украинской Премьер-лиги против Шахтера.

Об этом сербский специалист рассказал на послематчевой пресс-конференции.

— Команде было сложно пересечь центр в течение обоих таймов. Были ли вы готовы к такой игре? И чего не хватило Прохожу, чтобы забить хотя бы 1 гол?

— Да, у нас была тактика от обороны. Я сегодня немного сменил схему на 1-3-6-1. У нас конечно схема 3-5-2, но сегодня сменили, чтобы больше футболистов играло на оборону. У нас были быстрые контратаки, но, к сожалению, у нас не очень получилось. В первом тайме был один момент у Гуничева. В принципе все правильно делали, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило, чтобы забить. Во втором тайме у нас было еще несколько моментов, где можно было реализовать. В этой игре у нас не получилось, будем надеяться, что в следующей получится.