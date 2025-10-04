Марко: Не знаю, намеренно ли Норрис помешал Максу

Макс Ферстаппен квалифицировался вторым в Сингапуре и после сессии дал понять, что в решающей попытке на третьем секторе ему помешал Ландо Норрис. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал действия Норриса и результат своего гонщика.

Хельмут Марко: «В целом мы рады, что наконец-то стали конкурентоспособными в Сингапуре. Просто обидно, что у Макса второе место. В решающей попытке он ехал с улучшением на полторы десятых, но на последнем секторе ему помешал Ландо Норрис. Не знаю, намеренно или нет, но в этот момент поул и стал недосягаемым. В противном случае, по нашим расчётам, отрывы могли быть минимальными.

Прогрессу команды предшествовало множество шагов. У нас появились новинки, но ключевым стало изменение подхода к работе. Мы не слишком полагаемся на результаты вычислений, а инженеры и гонщики вместе обсуждают настройки и ищут компромиссы, которые позволяют быть конкурентоспособными на всех трассах».

Марко добавил, что не особо удивлён поулу Расселла, и его беспокоит скорость Mercedes на прямых: «Оба гонщика Mercedes были быстры. Кими Антонелли едва ли не быстрее напарника, но он не смог собрать вместе все три сектора.

Меня больше беспокоит, что основное время они отыгрывали у нас на первом секторе. Это говорит о том, что наша машина в основном теряет время на прямых».

