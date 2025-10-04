Шанхай. 20-летний Шан Цзюнчэн победил 10-ю ракетку мира Хачанова, Синнер успешно начал защиту титула

На турнире серии АТР 1000 в Шанхае завершился четвертый игровой день



Шанхай, Китай • 1-12 октября • хард • $10,897,410

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Лернер Тьен (США) – Корентен Муте (Франция, 33) 4:6, 6:4, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 30) – Артур Казо (Франция) 6:3, 0:6, 7:6(5)

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18) – Маттео Арнальди (Италия) 6:4, 6:4

Даниил Медведев (-, 16) – Далибор Сврчина (Чехия, Q) 6:1, 6:1

Шан Цзюнчэн (Китай, WC) – Карен Хачанов (-, 9) 7:6(3), 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) – Александар Вукич (Австралия, LL) 7:6(7), 6:4

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Якуб Меншик (Чехия, 17) 4:6, 7:6(2), 6:4

Лучано Дардери (Италия, 26) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 6:4, 6:4

Янник Синнер (Италия, 2) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:3

• Шанхай. Игрок из топ-200 победил Рублева в поединке второго круга, Оже-Альяссим выиграл 250-й матч в карьере

• 237-я ракетка мира Шан Цзюнчэн за 1 час 41 минуту обыграл 10-го номера мирового рейтинга Карена Хачанова. Китайский теннисист проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка в ответ. Для 20-летнего Шан Цзюнчена это первая победа над соперником из топ-10 и дебютный выход в третий круг на “Мастерсе”. Дальше он сыграет против португальца Нуно Боржеша.

• Йеспер де Йонг с седьмой попытки одержал первую в карьере победу над соперником из топ-20 и впервые сыграет в третьем круге “Мастерса” на харде. Свой следующий матч нидерландский теннисист проведет против канадца Феликса Оже-Альяссима, которому проиграл в этом году в Монпелье.

• Янник Синнер третий раз сыграл против Даниэля Альтмайера и одержал вторую победу в этом противостоянии. Итальянец одержал 59-ю победу в своем 75-м матче на хардовых «Мастерсах». Только Пит Сампрас выигрывал большее количество поединков после стольких игр (61). В третьем круге Синнер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора (№31 АТР), у которого выиграл все шесть очных поединков.

btu.org.ua