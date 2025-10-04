Ла Лига. Реал Мадрид – Вильярреал 3:1. Обзоры матчей

"Сливочные" смогли открыть счет только в начале 2-го тайма. Винисиус Жуниор оформил дубль, а Килиан Мбаппе – гол+пас. Хозяева нанесли 26 ударов, но только 7 раз попали в створ. Столичный клуб временно выходит на первое место (21 балл) и 19 октября поедет к "Хетафе". "Желтая субмарина" – третья (16 очков) и впереди домашний поединок с "Бетисом".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ла Лига. 8-й тур

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид – Вильярреал 3:1

Голы: Винисиус 47', 69' (п), Мбаппе, 81' – Микаутадзе, 73'

Удаление: Моуринью, 77’ (Вильярреал)

www.ua-football.com