«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик может провести бой по правилам ММА в 2026 году. Его соперником, вероятно, станет блогер-боксер Джейк Пол.

Однако Усику не советуют драться против Пола и дают ему мало шансов в этом поединке.

«Учитывая возраст Усика, я не вижу для него перспектив в ММА. Если соперник тоже боксер — у Александра будут хорошие шансы. Но против кикбоксера ему уже будет трудно, а с борцом ситуация вообще безнадежна. Впечатляюще было бы, если бы он смог продержаться хотя бы минуту против рядового борца», — сказал тренер по ММА Александр Мичков.

Ранее менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас исключил боксерский поединок против известного блогера Джейка Пола.

sport.ua