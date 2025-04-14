Рейтинг ATP. Алькарас обошел Зверева и поднялся на второе место, Музетти приблизился к дебюту в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер, отбывающий трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, начал 45-ю неделю на вершине рейтинга (13-й результат в истории).

Чемпион “Мастерса” в Монте-Карло Карлос Алькарас поднялся на второе место, обойдя Александра Зверева, а Лоренцо Музетти, уступивший в финале турнира, установил персональный рекорд на 11-й позиции (+5).

Алекс де Минор, который дошел до полуфинала на турнире в Монако, поднялся на седьмое место (+3), приблизившись к своему личному рекорду.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 14.04.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 10330 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 7720 очков (+1)

3. Александр Зверев (Германия) – 7595 очков (-1)

4. Тэйлор Фритц (США) – 5280 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 4120 очков

6. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3870 очков

7. Алекс де Минор (Австралия) – 3535 очков (+3)

8. Андрей Рублёв (-) – 3490 очков (+1)

9. Даниил Медведев (-) – 3290 очков (+2)

10. Каспер Рууд (Норвегия) – 3855 очков (-3)

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

11. Лоренцо Музетти (Италия)

14. Артур Фис (Франция)

54. Кантен Алис (Франция)

60. Камило Уго Карабелли (Аргентина)

64. Бу Юньчаокэтэ (Китай)

83. Рафаэль Колиньон (Бельгия)

94. Йеспер де Йонг (Нидерланды)

Чемпионская гонка ATP (на 14.04.2024)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 2410 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 1675 очков

4. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 1640 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 1520 очков

6. Алекс де Минор (Австралия) – 1485 очков

7. Якуб Меншик (Чехия) – 1330 очков

8. Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 1210 очков

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1205 очков

10. Бен Шелтон (США) – 1120 очков

> РЕЙТИНГ ATP на 14 апреля 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 14 апреля 2024 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua