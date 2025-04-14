Ваулз: В автоспорте у всех бывают неудачные уик-энды

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, признаёт, что в Бахрейне команда рассчитывала выступить намного лучше, но события минувшего уик-энда развивались так, что эти надежды не сбылись. Отчасти из-за допущенных ошибок, отчасти по вине обстоятельств.

В итоге Алекс Элбон занял 12-е место, а Карлос Сайнс из-за повреждений, полученных его машиной, сошёл с дистанции на 45 круге.

Джеймс Ваулз: «К сожалению, концовка бахрейнского уик-энда нас расстроила. Когда мы прибыли на этот этап, у меня были большие надежды, ведь на зимних тестах, проходивших на этой трассе, наша машина была быстра, но в эти несколько дней мы отработали не лучшим образом.

При подведении итогов нельзя выделить какой-то один неудачный аспект – как всегда, надо в комплексе оценивать множество аспектов, но вывод такой: чтобы при столь высокой плотности результатов рассчитывать на очки, нужно во всём действовать идеально.

К сожалению, в случае с Алексом сложности начались ещё в квалификации. Мы не всё сделали так, как надо, из-за этого его круг выезда из боксов идеальным не был, резина недостаточно хорошо прогрелась, а кроме того, Нико Хюлкенберг проехал круг, который затем был аннулирован, но из-за него Алекс лишился возможности пройти в следующую сессию. Хотя скорость машины явно позволяла добраться до финала.

Если говорить о Карлосе, то в субботу он показал хороший результат, но по ходу гонки из-за контакта с машиной Юки Цуноды оказался в неблагоприятном положении. Из-за потерь прижимной силы его темп упал примерно на секунду, и после этого Карлос уже ничего не мог предпринять, фактически превратившись в пассажира.

Для Алекса мы попытались применить тактику, отличную от той, какую предпочли соперники, и его первый отрезок на мягких шинах был продлён. Изначально казалось, что такая тактика неплохо сработала, ведь мы видели, что на машинах, с которыми он боролся, резина была изношена сильнее. Мы же, благодаря тому, что на средний отрезок дистанции поставили на его Williams комплект жёсткой резины, получили возможность под конец Гран При вновь перейти на Soft.

Но когда на трассе появился автомобиль безопасности, это нейтрализовало развитие гонки, после чего Алекс оказался за пределами первой десятки, и перед ним было много машин, опередить которые ему не удалось.

Но в автоспорте у всех бывают неудачные уик-энды, это надо иметь в виду, однако о характер команды определяется тем, как она преодолевает трудности, учится на своих ошибках, делает выводы и движется дальше. Всего через неделю в Саудовской Аравии у нас будет возможность доказать, что мы всё это умеем.

Поэтому я с нетерпением жду следующего уик-энда и всё-таки считаю, что у нас неплохая машина, но мы должны работать более эффективно».

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