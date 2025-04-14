Обновился рейтинг WBC. Украина имеет двух обладателей титулов в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе – свои позиции узнали украинские боксеры.

Непобежденный Александр Усик (23–0, 14 КО) продолжает владеть титулом чемпиона мира в хевивейте. В последнем поединке боксер одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Этот бой состоялся 21 декабря прошлого года в Эр-Рияде.

Андрей Новицкий (14–0, 10 КО) является обладателем пояса WBC International, который в будущем позволит претендовать на полноценный титул чемпиона. Стоит заметить, что украинец боксировал последний раз в андеркарде своего соотечественника Усика. Новицкий победил мексиканца Эдгара Рамиреса по итогам десяти раундов (UD 10).

Первые два места в рейтинге занимают британцы Лоуренс Околи и Энтони Джошуа. Тройку сильнейших замыкает представитель Нигерии Эфе Аджагба.

Рейтинг супертяжелого веса (по версии WBC):

sport.ua