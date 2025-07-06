Ф3: Мари Боя выиграл дождевую гонку в Сильверстоуне

Мари Боя одержал победу в воскресной дождевой гонке Формулы 3 в Сильверстоуне. Вместе с ним на подиум поднялись Теофиль Наэль и Ноэль Леон.

Воскресное утро встретило участников молодёжной серии сухой, но облачной погодой с вероятностью дождя по ходу гонки. И дождь заморосил прямо перед началом прогревочного круга, поэтому старт был отложен на пять минут. Впрочем, только несколько гонщиков решили поставить на машины дождевые шины. Остальные предпочли остаться на сликах, тем более, что дождь прекратился к началу прогревочного круга, хотя отдельные участки трассы уже успели намокнуть.

Гонщики стартовали с места, и Мари Боя, стартовавший на дождевых шинах, без проблем вышел в лидеры, обогнав соперников на сликах. По ходу первого круга стало понятно, что слики оказались неправильным выбором для старта. Обладатель поула Никола Цолов откатился на 14-е место, стартовавший вторым Уго Угочукву – на 17-е, а лидер чемпионата Рафаэль Камара – на 19-е.

Дождь продолжал моросить, но никто из гонщиков на сликах не спешил в боксы, поскольку прогноз обещал прекращение осадков к середине гонки. Тем временем, Боя отрывался от Теофиля Наэля, а тому, в свою очередь, не удавалось сбросить со своего заднего антикрыла Ноэля Леона, который на третьем круге из двадцати двух показал лучшее время. Разница в скорости между гонщиками на дождевых шинах и сликах составляла около десяти секунд на круге.

На четвёртом круге Лоренс ван Хёпен, показавший лучший круг, в борьбе за 4-е место обогнал победителя субботнего спринта Тасанапола Интрафувасака. На следующем круге Тасанапола обогнал Роман Билински.

На восьмом круге часть гонщиков, стартовавших на сликах, решили поехать в боксы за дождевыми шинами. Ещё через круг менять шины отправились Камара, Цолов, Угочукву, Стромстед и Хедли, поскольку дождь усилился.

На одиннадцатом круге Луи Шарп не удержал машину на мокрой трассе на выходе из последнего поворота и застрял в гравии. Появились жёлтые флаги, и на трассу выехал автомобиль безопасности.

Лоренс ван Хёпен, занимавший пятое место, получил пятисекундный штраф за фальстарт. Дождь настолько усилился, что Цолов не удержал машину в одном из поворотов и вылетел за пределы трассы. Никола до гравия не долетел, поэтому смог продолжить движение 21-м. Аналогичный опасный момент был и у Камары, но и он смог вернуться.

На четырнадцатом круге дирекция гонки решила, что в таких условиях продолжать гонку опасно, и на трассе появились красные флаги. Пелотон следом за автомобилем безопасности вернулся на пит-лейн.

После 15 минут ожидания было принято решение гонку не возобновлять, зафиксировать результаты по итогам двенадцатого круга и начислить половину очков.

Для Мари Бои победа стала первой в сезоне и второй в карьере. Второе место Теофиля Наэля стало повторением его лучшего результата. Ноэль Леон впервые в сезоне поднялся на подиум. Лидеры чемпионата Камара, Трамниц и Цолов очки не заработали.

Следующий этап Формулы 3 пройдёт с 25 по 27 июля на бельгийской трассе Спа.

Результаты готовятся

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