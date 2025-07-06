“Разница просто колоссальная – они разделят между собой все трофеи”. Экс-вторая ракетка мира – о доминировании Синнера и Алькараса

Экс-вторая ракетка мира и бывший тренер Новака Джокович Горан Иванишевич поделился мыслями о доминировании ныненших лидеров Тура и их очном соперничестве



Финал между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером на нынешнем Ролан Гаррос, по мнению Горана Иванишевича, может претендовать на статус лучшего матча в истории турнира. Хорватский тренер оценил не только уровень игры, но и перспективы мужского тура в ближайшие годы.

“Сравнивать разные эпохи – неуместно. Теннис изменился, как и все остальное. Пятнадцать-двадцать лет назад и автомобили были хуже – тогда те “толстые” шины казались чем-то серьезным, а теперь их ставят на велосипеды. Но если говорить о Ролан Гаррос – это был лучший матч за всю историю турнира. Интенсивность, качество, драма – было все”, – заявил Иванишевич. “Да, был полуфинал 2013 года между Джоковичем и Надалем, но если брать в целом – финал между Синнером и Алькарасом точно входит в пятерку лучших матчей всех времен”.

Иванишевич убежден, что сегодня именно Алькарас и Синнер являются главными игроками Тура. По его мнению, сейчас в ATP нет игроков, которые могут реально конкурировать с этой парой – кроме, возможно, Джоковича.

“Кроме Новака, у этих двоих нет реальных соперников. Другие игроки – на совсем другом уровне. Они значительно позади, – отметил он.

“Позиции меняются каждую неделю: кто-то сегодня пятый, а уже завтра – седьмой или восьмой. Но они – Алькарас и Синнер – уже имеют все, чтобы доминировать”.

Для сравнения, Иванишевич привел пример финала Открытого чемпионата Австралии, где Зверев, будучи третьим в мире, проиграл без борьбы:

“Посмотрите на финал Australian Open – Зверев, который является третьим в мире, не имел ни одного шанса. Финал был шуткой. Разница просто колоссальная”.

На вопрос, есть ли потенциальные игроки, которые могли бы бросить вызов этой паре в ближайшие годы, Иванишевич признал: молодые таланты есть, но их путь будет сложным.

“Кто-то появится. Но, вероятно, только через пять-шесть лет, когда этим двоим будет уже по 30 и за плечами будет по 10+ “Шлемов»”, – предположил он.

Среди ближайших кандидатов он назвал Якуба Меншика и Жуана Фонсеку.

“Фонсека – замечательный. Прежде всего – своей установкой: он верит, что может быть лучшим, и играет соответственно. У него есть все: удары, стиль, агрессия. Ему нужно улучшить подачу, но это придет с опытом”, – добавил Иванишевич.

“У Меншика еще нет стабильности. Но у него есть потенциал. Вопрос в том, хватит ли ему времени, чтобы прорваться в период доминации Алькараса и Синнера”.



Иванишевич также детализировал стилистическую разницу между Синнером и Алькарасом:

“Их матчи всегда будут близкими и в них не будет разгромов. Они играют в разных стилях, поэтому их встречи – это всегда интересно. Но в то же время, проблема в том, что теперь все ожидают, что каждый матч будет как финал Ролан Гаррос. Но это не так. Они задали сверхвысокую планку”.

Иванишевич вспомнил, что в финале в Париже Синнер имел три матчбола, а на US Open 2022 еще один шанс выиграть у Алькараса, однако не реализовал их:

В завершение Иванишевич сравнил современную ситуацию с временами Большой тройки:

“Во времена Большой тройки помимо того, что они боролись друг с другом, у них были Маррей, Вавринка, Дель Потро. А сейчас – только двое. И это облегчает им жизнь. Они разделят между собой все трофеи”.



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