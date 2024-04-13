Больше не хочу получать от клуба ни одного евро: Лидер Лацио объявил об уходе

Испанский полузащитник Луис Альберто объявил, что после конца сезона покинет римский клуб.

Слова игрока в комментарии DAZN в своем твиттере цитирует Фабрицио Романо.

«Я оставлю Лацио в конце сезона. Все решено, я уже попросил расторгнуть контракт и прекратить сотрудничество. Я больше не хочу получать от Лацио ни одного евро. покинуть клуб», — заявил Альберто.

Альберто выступает за Лацио с 2016 года. С тех пор он провел в составе «орлов» 301 матч, отличившись 51 голом и 75 ассистами. До римского этапа карьеры 31-летний испанец играл за Ливерпуль, Севилью, Малагу, Депортиов и Барселону Б.

Еще в конце 2022 года была информация, что Альберто хочет вернуться в родной чемпионат.

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