Алонсо не исключает, что вернётся в Ле-Ман с Aston Martin

Карьера Фернандо Алонсо в Формуле 1 уникальна не только рекордной продолжительностью – из всех, кто выходит на старт Гран При в этом году, только он может похвастаться чемпионским титулом в WEC и победами в нескольких 24-часовых марафонах. Вместе с Toyota он дважды выигрывал в Ле-Мане, а в 2019-м занял первое место в Дайтоне в составе команды Cadillac (Нико Хюлкенбергу тоже удалось победить в «24 часах Ле-Мана» в 2015 году, но только один раз).

Главная новость недели – это, конечно, его новый контракт с Aston Martin, рассчитанный до конца 2026 года. Но Фернандо уже дал понять, что в сферу его интересов по-прежнему входит не только Формула 1.

Когда его спросили, собирается ли он совмещать выступления за Aston Martin с какими-то другими проектами, Алонсо ответил: «В настоящее время нет, поскольку я полностью сосредоточен на Формуле 1 и ни о чём другом думать не собираюсь. Но в будущем, когда уже не буду выступать в Ф1, постараюсь вновь проехать Дакар, это я могу утверждать почти на 100%. Мысль об этом я по-прежнему не оставляю.

А также у Aston Martin есть проект Valkyrie, нацеленный на Ле-Ман, который стартует в следующем году. Кто знает, может быть, я тоже смогу как-то помочь в реализации этого проекта, буду либо пилотировать эту машину, либо займусь чем-то другим.

Мне бы хотелось, чтобы команда Aston Martin побеждала в любых категориях и в любых условиях. Я буду помогать этой марке, поскольку чувствую себя её частью. Я выступаю за команду Aston Martin в Формуле 1, но в конечном итоге эта компания выпускает дорожные спорткары и т.д. Поэтому мы желаем ей всяческих успехов во всех сферах».

Поскольку календарь чемпионата мира очень плотный и состоит уже из 24 этапов, то маловероятно, что Алонсо сможет совмещать Формулу 1 и участие в проекте Aston Martin, связанном с Ле-Маном. Впрочем, полностью этого тоже нельзя исключать. Но скорее всего возвращение в гонки на выносливость и в ралли-рейды Фернандо придётся отложить на пару лет. Впрочем, мы знаем, что человек он по-настоящему целеустремлённый, и почти нет сомнений, что он вернётся к этим проектам, как только сложатся подходящие условия.

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