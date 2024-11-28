Три вопроса Фабио Беллози…

Фабио Беллози в Ferrari отвечает за сборку машин, и перед этапом в Катаре пресс-служба команды задала ему три вопроса, два из которых напрямую связаны с предстоящим гоночным уик-эндом.

Вопрос: Какие сложности могут быть связаны с нагрузками, которые на трассе в Катаре испытывает ходовая часть машины?

Фабио Беллози: Это очень тяжёлая гонка, что связано и с характеристиками трассы, и с экстремальной жарой, типичной для климата местной пустыни. Соответственно, всё, что имеет отношение к системам охлаждения двигателя и тормозов, приобретает критическое значение, и подход к решению всех этих задач должен быть продуманным до мелочей.

Кроме того, на трассе в Лосаиле машины испытывают очень высокие динамические нагрузки, воздействующие на структуру шасси, и влияющие на работу резины.

Вопрос: Какие аспекты физической подготовки будут особенно важными во время двух заключительных этапов сезона, которые проходят в регионе Персидского залива, и как команда к ним готовилась?

Фабио Беллози: На двух последних гонках важно сохранять собранность, ведь под конец сезона психологическая концентрация может запросто ослабнуть.

Организм должен справляться с резкой сменой часовых поясов, а кроме того, из очень холодной погоды в Лас-Вегасе мы перенеслись в экстремальную катарскую жару.

Крайне важно использовать любую возможность для отдыха и уметь быстро адаптироваться, поэтому в плане логистики мы постарались сделать так, чтобы в начале недели у всех было поменьше дел.

Вопрос: Вы путешествуете по всему миру, представляя команду Ferrari – что это для вас значит?

Фабио Беллози: Безусловно, мы испытываем гордость, ведь это огромная честь, но также серьёзная ответственность. Мы представляем такую престижную марку и всех, кто трудится в нашей команде; мы – послы бренда Ferrari и невероятно этим гордимся.

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