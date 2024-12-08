После квалификации в Абу-Даби руководитель автоспортивного отделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги дня и говорил о завтрашней гонке…

Марио Изола: «Это самая плотная квалификация в сезоне, в первой сессии всего 803 тысячных разделили всех 20 гонщиков. Только в Австрии разрыв был меньше – 0.798 секунды, но трасса в Шпильберге на 963 метра короче.

Близкое соперничество подтолкнуло гонщиков к тому, чтобы максимально использовать возможности шин Soft, которые, хотя и показали очень хорошие характеристики, но только на первом быстром круге.

Условия на трассе оставались более или менее стабильными по ходу квалификации, поэтому разница в уровнях сцепления между новым и использованным комплектом шин, даже если они проехали всего один быстрый круг, оказалась решающей.

В завтрашней гонке наиболее вероятен один пит-стоп – после старта на Medium в районе 18 – 24 круга нужно перейти на Hard. Стартующие позади, возможно, захотят растянуть первый отрезок, стартовав на Hard и заехав на пит-стоп между 29 и 35 кругами.

Есть три фактора, способные мотивировать гонщиков провести два пит-стопа. Это сильная деградация, большая, чем мы видели до сих пор, выезд автомобиля безопасности или, что более правдоподобно, гонщики, оказавшиеся в трафике, решат провести пит-стоп раньше, чтобы использовать преимущество нового комплекта шин в течение первых нескольких кругов после пит-стопа. Это может вызвать цепную реакцию, которая приведет к тому, что команды перейдут на стратегию двух пит-стопов. Так было в прошлом году, когда все команды, за исключением RB, сохранили два комплекта новых шин Hard».

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