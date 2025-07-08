Кайсери (M15). Урсу сделал чемпионский дубль, Порицкий впервые стал чемпионом на турнире ITF

Украинские теннисисты стали победителями на соревнованиях ITF M15 в Турции



Вадим Урсу (№447 АТР) в финальном поединке турнира победил третьего сеяного Арду Азкара (№632 АТР) из Турции – 5:7, 6:4, 7:6(9). Украинец подал 13 эйсов, допустил семь двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал три брейка в ответ. На тай-брейке решающего сета Урсу отыграл два матчбола соперника, уступая 4-6.

Отметим, что свое выступление в Кайсери украинский теннисист начал в квалификации.

Путь к титулу:

QR1: Ильхан Сас (Франция) 6:2, 6:1

QFR: Уго Кардино (Франция, 9) 6:3, 1:6, 12-10

R1: Рамазан Каан Октай (Турция, Q) 7:6(3), 6:4

R2: Эспен Лагарде (Франция, Q) 7:6(2), 6:1

QF: Али Яздани (Иран, Q) 6:4, 6:2

SF: Николя Тепмак (Франция, 8) 6:4, 3:6, 6:3

FR: Арда Азкара (Турция, 3) 5:7, 6:4, 7:6(9)

28-летний Вадим Урсу 14-й раз дошел до финала на турнире ITF в одиночном разряде и завоевал свой восьмой титул. За победу на турнире в Кайсери украинец заработал 2160 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.

Также в Кайсери Урсу выиграл турнир в парном разряде, где выступал с еще одним представителем Украины – Андреем Порицким. В решающем матче украинцы, посеянные на турнире под четвертым номером, переиграли третью сеяную пару Семен Панкин/Никлас Шелл (-/Германия) – 2:6, 7:5, 10-6. Урсу и Порицкий допустили шесть двойных ошибок, проиграли три гейма на своей подаче и сделали два брейка.

Путь к титулу:

R1: Бугра Озкоч/Мехмет Онур Тургют (Турция, WC) 6:4, 6:4

QF: Бадер Идрис/Мэттью Раттер (Саудовская Аравия/Великобритания, WC) 3:6, 6:1, 10-8

SF: Аммар Алхогбани/Али Яздани (Саудовская Аравия/Иран) 6:4, 6:4

FR: Семен Панкин/Никлас Шелл (-/Германия, 3) 2:6, 7:5, 10-6

Для Вадима Урсу это был 15-й финал на турнирах ITF в парном разряде – он 7-й раз стал чемпионом. 20-летний Андрей Порицкий впервые сыграл в финале на профессиональном уровне.

За свою победу в парном турнире украинцы заработали 930 долларов призовых на пару и по 15 очков в парный рейтинг АТР.





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