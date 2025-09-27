Украинцы на турнирах ITF 27 сентября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина, 5) – Якопо Берреттини (Италия, 4) 5:7, 1:6
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Адриана Ткаченко (Украина) – Анн Акаша Чеука (Испания) 0:6, 6:4, 3:6
Пары. Основная сетка. Финал
Мария Берген/Селина Атай (Украина/Турция, 4) – Саванна Броадус/Мадхарима Савант (США/Индия) 6:7(2), 3:6
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Никита Белозерцев (Украина, 7) – Лиам Броди (Великобритания, 1) 3:6, 4:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Елизавета Котляр (Украина, 2) – Офелия Булло (Франция) 7:6(5), 6:1