Слот о матче против Кристал Пэлас: Они заслужили преимущество в два-три гола в первом тайме

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подытожил матч против "Кристал Пэлас".

По словам нидерландского менеджера, хозяева поля заслуживали на преимущество в два-три гола в первом тайме, но благодаря Алиссону Беккеру забили лишь один гол.

"Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающая концовка. И снова, снова, надо отдать должное "Пэлас", ведь один из них был в Суперкубке Англии, но это не первое поражение, хотя первый раз – по пенальти.

С тех пор, как я здесь, мы играли друг с другом четыре раза – обе выиграли по одному разу, дважды была ничья, хотя по пенальти они выиграли. Это говорит о том, как трудно нам – и не только нам, а любой команде в лиге – обыграть их. Вот что мы видели сегодня.

Они заслужили преимущество в два-три гола в первом тайме; создали три-четыре очень хороших момента, и нам повезло, что Алиссон Беккер нам помог. Думаю, во втором тайме мы сыграли гораздо лучше.

Мы создавали моменты, что нечасто случается здесь или на выезде. Создать моменты очень сложно. Мы создали довольно много. Нам потребовалось время, чтобы забить гол. А когда забили, времени на игру было мало. И пропустить ещё один гол со стандартного положения – это так же обидно, как и в первом тайме", – заявил Слот.