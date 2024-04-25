Сегодня соберётся Комиссия Формулы 1

Комиссия Формулы 1, включающая представителей команд, FIA и Формулы 1, обсудит сегодня предложенные изменения в системе начисления очков в сезоне 2025 года.

Считается, что надежность и эффективность машин пяти лучших команд — Red Bull , Ferrari , McLaren, Mercedes и Aston Martin — практически лишает остальных — RB, Haas, Williams, Alpine и Stake — возможности заработать очки.

Мы писали о том, что предлагается в следующем сезоне начислять очки не за первые 10 мест на финише, а за первые 12-ть, но с этим не все согласны.

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